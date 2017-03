No Canadá, o consumo e a venda de marijuana será legal a partir de 2018

Até ao verão do próximo ano, mais precisamente até 1 de julho de 2018, Dia do Canadá e feriado nacional, fica tudo como está e a polícia continuará a fiscalizar o consumo e venda de canábis, apesar de o seu uso medicinal já ser permitido. Depois dessa data, o uso recreativo da droga passará a ser legalizado, tornando o Canadá no primeiro grande país desenvolvido, membro do G7, a fazer a medida valer em todo o território nacional. Esta foi uma das principais promessas de campanha do primeiro-ministro Justin Trudeau e vai ser anunciada pelo Partido Liberal na semana do dia 10 de abril.

A sugestão de um grupo de trabalho especializado é que cada adulto possa transportar até 30 gramas de marijuana e plantar quatro plantas. As recomendações passam também pelos locais de venda, que não devem ser os mesmos do álcool e do tabaco. Segundo o que está a ser divulgado pela cadeia de televisão CBC, as diversas províncias canadiana vão poder definir a idade mínima de acesso à compra da droga e o respetivo preço.

E como é no resto do mundo?

Embora, Portugal tenha sido pioneiro, em 2001, a descriminalizar a posse para consumo de todas as drogas, a sua legalização ainda é alvo de polémica.

A Suíça despenalizou o consumo de erva em 2013.

O Uruguai foi o primeiro país a aprovar no Parlamento a venda e a produção, em 2013, entrando em vigor no ano seguinte.

Na Dinamarca, em Copenhaga foi feito, em 2014, um programa experimental em que o município produzia e vendia a canábis

Em Espanha, a canábis é responsável por 80% das condenações por tráfico de droga. A Catalunha tem 400 clubes de fumadores de canábis.

O Chile, que penalizava o consumo em grupo, em julho de 2015, legalizou o uso terapêutico e recreativo da canábis, autorizando os particulares a cultivarem um máximo de seis plantas.

Na Argentina é permitido, de facto, por sentença judicial.

No Peru os consumidores terão de provar que não são traficantes, caso contrário, enfrentarão penas de prisão

Consumo pessoal livre na Suécia, Brasil, Costa Rica, México

Nos Estados Unidos, a canábis para uso recreativo para adultos com 21 ou mais anos começou por ser legal em quatro estados (Colorado, Washington, Oregon e Alasca), em 2014. Depois foi a vez de mais cinco outros estados (Nevada, Arizona, Califórnia, Maine e Massachusetts). A Flórida ao aprovar, em novembro de 2016, o consumo de marijuana para fins medicinais, tornou-se o 26.º estado americano a legalizar ou descriminalizar aquele produto, o que faz com que o consumo de marijuana seja legal em mais de metade dos estados dos EUA.