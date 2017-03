Mulher usa Tinder para "sacar" dinheiro e eles não se importam

Numa semana, a jovem conseguiu que 20 utilizadores lhe enviassem dinheiro, mas já foi expulsa do Tinder

"Envia-me 5 dólares e depois vês o que acontece". É desta forma simples, com apenas uma frase, que Maggie Archer, uma estudante de 20 anos de Missouri, nos EUA, conseguiu "enganar" vários utilizadores do Tinder, a popular aplicação de encontros.

No total, em apenas uma semana, já conseguiu que 20 pessoas lhe enviassem dinheiro. E alguns até lhe enviaram o dobro daquilo que ela pediu. "Alguns homens ficam estranhos e assumem que se enviarem muito mais, como centenas de dólares, alguma coisa vai realmente acontecer, o que, claro, não vai", disse a jovem ao BuzzFeed.

Maggie não considera estar a enganar ninguém. "Isto é um plano infalível, porque eu não estou realmente a prometer nada, eu só digo 'vê o que acontece'".

Como se pode ver nestas capturas de ecrã dispobilizadas pela jovem, um "match" pergunta-lhe "O que é que os 5 dólares me vão trazer?", ao que ela responde "Envia e depois descobres".

Assim que a pessoa lhe envia o dinheiro, através do Paypal, Maggie trata imediatamente de a retirar como "match".

A ideia de colocar a frase no seu perfil surgiu de uma amiga e Maggie decidiu aceitar o desafio, como uma brincadeira. Quando se apercebeu do sucesso que estava a ter, a norte-americana partilhou este truque com outras mulheres no Twitter, para que elas também possam tirar proveito da "riqueza".

Desde então, a publicação já foi "retweetada" quase 9 mil vezes.