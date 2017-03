O caso das leggings proibidas continua a dar que falar

As redes sociais incendiaram-se com a polémica à volta das duas jovens que foram impedidas de embarcar num voo da United Airlines nos Estados Unidos por estarem a usar leggings. As calças justas de malha estiveram no centro da discórdia mas a companhia aérea, rapidamente, tentou emendar o episódio dizendo tratar-se de “pass riders”, nome dado aos passageiros que viajam gratuitamente ou com tarifas muito reduzidas, por serem amigos ou familiares dos empregados da empresa. Este tipo de passageiro está obrigado a seguir um determinado dress code porque é como se estivesse a representar a companhia aérea. “Para os nosso clientes habituais, as leggings são bem-vindas”, disse a United Airlines em comunicado. Em declarações ao jornal The New York Times, Jonathan Guerin, porta-voz da United Airlines, especificou que este tipo de passageiros não pode vestir “lycra, leggings, calças de ganga rasgadas, chinelos de borracha ou qualquer peça que mostre a roupa interior”.

Várias foram as vozes contra a justificação que se fizeram ouvir nas redes sociais. A ativista americana Shannon Watts alertou no Twitter que ela própria já tinha testemunhado uma situação semelhante no embarque para um voo para o México. Também relatou que uma terceira menina voou do aeroporto internacional de Denver para Minneapolis porque vestiu um vestido por cima das leggings, enquanto o seu pai que levava calções curtos, não teve nenhum problema em embarcar. Outra voz que se fez ouvir foi a de Patricia Arquette. Para a atriz americana “as leggings são o fato de negócios das crianças de 10 anos”, escreveu no Twitter referindo-se ao “traje casual” proibido a quem viaja com estas tarifas especiais. Mais benevolente foi a humorista Sarah Silverman, sugerindo que a companhia aérea atualizasse o seu código de vestuário já que “parece que só se aplica às mulheres e além disso está desatualizado”.

Esta está a ser uma semana repleta de restrições nos voos, primeiro nos Estados Unidos e agora no Reino Unido. Desde o passado sábado, 25, que estão proibidos computadores e aparelhos maiores do que um típico smartphone (16 cm X 9,3 cm X 1,5 cm), p que abrange computadores portáteis, tablets e até máquinas fotográficas - ou ficam em terra ou seguem na bagagem de porão. A medida aplica-se em cerca de 500 voos diários de dez aeroportos para os Estados Unidos, com origem em oito países de maioria muçulmana e a maioria do Médio Oriente. A medida foi anunciada por James Mattis, secretário americano da Defesa, que explica que os grupos terroristas estão a tentar preparar atentados em aviões por esta via.

No Reino Unido, a restrição aplica-se a cerca de 50 voos por dia, provenientes de uma dezena de aeroportos turcos, do Médio Oriente e do Norte de África (Amã na Jordânia, Kuwait, Cairo no Egito, Istanbul na Turquia, Jeda e Riade na Arábia Saudita, Casablanca em Marrocos, Doa no Qatar e Dubai e Abu Dabi nos Emirados Árabes Unidos). Doze transportadoras aéreas de uma dúzia de países serão afetadas pelas novas regras. Esta terça-feira, a companhia Royal Jordanian Airlines anunciou que os portáteis, tablets, câmaras e outros produtos eletrónicos não seriam permitidos na bagagem de mão para voos com destino aos Estados Unidos.

Com tantas restrições, preparar as malas já começa a precisar de um tutorial...