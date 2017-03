Cerveja para Dijsselbloem e outros 4 casos de marcas que aproveitaram a vida real para fazer publicidade

Tal como aconteceu com a Super Bock esta semana, outras marcas também responderam a declarações ou acontecimentos públicos com campanhas de marketing

São cada vez mais as marcas a aproveitarem acontecimentos públicos ou declarações de personalidades das áreas da política ou do desporto, com grande mediatismo, para construirem as suas campanhas publicitárias.

1.

A mais recente foi a Super Bock. Depois dos comentários de Jeroen Dijsselbloem – que disse que os países da zona Sul da Europa não podiam "gastar tudo em copos e mulheres e depois pedir ajuda" – a marca de cerveja publicou uma fotografia no Facebook, em jeito de cartaz, de três copos e com o slogan "Gastámos tudo em copos".

Depois disso, publicaram outra fotografia, desta feita de uma caixa pronta para enviar por correio para a morada de Jeroen Dijsselbloem. "Cá vai uma remessa de copos e cerveja do sul da Europa a caminho de Bruxelas", pode ler-se na descrição.

2.

O ano passado, a marca Licor Beirão lançou um vídeo no qual pedia desculpa a Henry Kane, o jogador que foi atingido na cabeça por Bruno Alves, durante o particular entre Portugual e Inglaterra. Na carta enviada ao jogador inglês, a Licor Beirão esclarece que não patrocinou o momento e no final brinca com a cor do cartão em que escrevem o pedido de desculpas - apesar de ser amarelo, concordam que o lance mereceu o cartão vermelho.

3.

Em 2001, Paulo Portas, candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo CDS, promoveu um cartaz com um célebre slogan "Eu fico". Utilizando as mesmas cores e os mesmo tipo de símbolos, a marca de óleo Mimo criou um cartaz com o trocadilho "Eu frito".

4.

Depois de Augusto Inácio, responsável pelas relações internacionais do SCP, ter dito que tinha visto o jogo entre SL Benfica e o Moreirense na internet porque não contribuia para a Benfica TV, o canal decidiu lançar um vídeo para parodiar a situação. No vídeo, vêem-se duas pessoas a assitir a um jogo através internet, mas que é interrompido pelas falhas próprias deste tipo de streams. No final, deixam a mensagem: "não sejas Inácio".

5.

O Sporting Clube de Portugal também aproveitou uma polémica para criar uma campanha de marketing, mas, desta vez, o caso envolvia o próprio clube: os alegados sms trocados entre Jorge Jesus e os jogadores do SL Benfica. No facebook oficial, o SCP publicou uma fotografia de uma mensagem enviada por Jorge Jesus a convidar os adeptos a virem ao estádio.