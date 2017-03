Tem a certeza que anda a utilizar estes objetos de forma correta?

São pequenas coisas em que talvez nunca tenha reparado mas que, a partir de agora, vão passar a fazer todo o sentido

Quantas vezes já se perguntou para que é que serve a abertura do utensílio com o qual serve o esparguete? Não precisa de se questionar mais: o buraquinho serve para medir uma porção de massa.

Continuando ainda nos utensílios de cozinha, existe uma outra abertura que, talvez não saiba, tem um propósito. Nos tachos pequenos, com apenas uma pega, muitas fezes há um buraquinho na extremidade da pega. Isso serve para colocar o cabo da colher de pau, de forma a não sujar o fogão.

Acha difícil partir um Toblerone em triângulos? Isso é porque o tem vindo a fazer de forma errada. Em vez de fazer força sobre o triângulo para fora, faça para dentro, em direção aos outros triângulos.

Não precisa de encher a escova com pasta dos dentes para conseguir obter uma limpeza completa. Basta um pouco, do tamanho de uma ervilha e, preferencialmente, na ponta superior da escova, de forma a fazer chegar a pasta ao cantos menos acessíveis da boca.

A presilha que se encontra na parte de trás das camisas, ao centro, serve para pendurar a camisa, sem que ela se amarrote.

Para evitar que o rolo de papel de alumínio saia da caixa, impedindo que o cortemos com sucesso – algo que, quando acontece consecutivamente, desafia até o mais calmo... – existem umas ranhuras, de ambos os lados, que, ao serem pressionadas, seguram o rolo dentro da caixa.

Mais um truque que envolve colheres de cozinha: colocando uma colher de pau sobre o tacho, evita que os líquidos, ao ferver, excedam a altura do tacho, vertendo.

Este é uma cuirosidade mais conhecida mas que, ainda assim, merece ser mencionada. O buraquinho que existe nas anilhas das latas de refrigerantes pode ser utilizado para segurar uma palhinha, facilitando a bebida e evitando que ela saia do sítio.

Gostava de tirar apenas um tic-tac mas que não lhe caíssem mais do que aquilo que quer? Em vez de inclinar a caixa com a tampa para cima, vire-a com a tampa para baixo e deixe deslizar um tic-tac, que a tampa trata de o segurar.

Com apenas três golpes, pode cortar as laranjas de uma forma muito mais simples e rápida – que as crianças vão adorar.

Quer que o seu filho beba o sumo, sem que, ao apertar o pacote, ele esguiche para todo lado? Há uma maneira muito simples: abra as pequenas asas superiores e diga-lhe para segurar no sumo precisamente aí.

Se tem por hábito prender os ganchos no seu cabelo com a parte ondulada virada para cima, está errado. A forma correta, segundo dizem, é virar essa parte para baixo, deixando a lisa para cima.