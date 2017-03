Tem filhos pequenos? Será que é isto que eles fazem durante a noite?

Andrew e Ryan Balkin são gémeos, têm dois anos e foram apanhados pelos pais a sair das suas camas de grades a meio da noite para brincar, graças a um sistema de videovigilância. O vídeo, partilhado no Facebook pela Fox, já se tornou viral.

As imagens mostram as duas crianças a criar um autêntico parque de diversões com almofadas, numa animada brincadeira que só interromperam para descansar por momentos, sentadas lado a lado no sofá do quarto que partilham. A dada altura, o pai entra e volta a pôr os meninos nas respetivas camas, mas quando fecha a porta, depois de arrumar as almofadas, os gémeos voltam à ação, levando à intervenção, desta vez, do pai e da mãe. Quando a porta se fecha, Andrew e Ryan ainda saem novamente da cama, mas apenas para se sentarem mais um bocadinho no sofá, antes de, finalmente, decidirem deitar-se e dormir...