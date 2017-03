Porque deve levar sempre consigo uma bola de ténis nos voos de longo curso

Estar sentando durante várias horas num avião não é saudável e, por isso, multiplicam-se as recomendações: Levante-se, ande no corredor, espreguice-se como puder. Mas uma bola de ténis pode também ser uma excelente aliada para uns exercícios de alongamento em pleno voo.

Ali Gjoz, um cirurgião da London Orthopaedic Clinic, partilhou com o Daily Star a dica: "Levar uma bola de ténis para o avião vai ajudar a aumentar a circulação". Em vez de massajar as zonas do corpo habitualmente mais afetadas pela posição e pela inatividade, use a bola - faça-a rodar nos ombros, na região lombar, nas pernas e na planta dos pés. O especialista sugere ainda fazer uma pressão considerável nas áreas que estejam mais doridas ou tensas, aliviando a força, em seguida, para sentir o relaxamento.

Ali Ghoz sublinha ainda que, nas pernas, o movimento deve ser feito na direção do coração.

O uso da bola de ténis não substitui, alerta, as caminhadas regulares pela cabine e a ingestão de água.