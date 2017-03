Saiba porque a Primavera é cada vez mais precoce 

Na cultura popular, a Primavera começa no dia 21 de março, mas nos últimos anos a data tem-nos trocado as voltas. Em 2016, foi a meio da tarde, tal como em 2014. Este ano, foi logo a meio da manhã.

Na verdade, trata-se da data e hora exata em que se verifica o equinócio da Primavera – ou seja, o momento em que o Sol está a cruzar o chamado equador celeste. E como esta passagem não dista no tempo por um número certo de dias ( na verdade, são 365 dias, cinco horas, 48 minutos, 45 segundos e duas décimas...) a conta não bate sempre certo.

Daí que, desde há alguns anos, o início da primavera deixou de se comemorar a 21 de março, embora tenha sido por isso que foi escolhido para assinalar o Dia da Árvore e da Floresta – que agora, é também Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e Dia Mundial da Síndrome de Down.

A última vez que coincidiu com o dia 21 foi em 2007 e parece que isso só voltará a acontecer em 2102, segundo refere o site Earth Sky. No ano passado, e por causa do fuso horário, ainda era dia 19 quando alguns países celebraram a sua chegada – desde 1986, acrescenta o mesmo site, que isso não acontecia. Neste século XXI, e por cá, a primeira primavera a chegar logo a dia 19 será em 2044.