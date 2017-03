Ciência distingue as cinco fases de uma separação. Descubra se a sua relação está em risco

Uma coisa é quando é óbvio para os dois elementos do casal que a relação não está a funcionar e que o seu fim está à vista. Outra é quando tudo parace estar bem, até que o outro atira o "temos de falar".

Um aumento da frequência das discussões nunca é um bom sinal, mas de acordo com um novo estudo, há cinco etapas claras num processo de separação.

1 - Fase da pré-contemplação

Aqui ainda não se pensa em separação. Tudo parece perfeito.

2 - Contemplação

Aparecem os primeiros sinais de que algo não está bem. Já não parece assim tão perfeito e começam a surgir as dúvidas e pensamentos como "esta relação não é para mim" ou "há qualquer coisa errada nesta relação".

3 - Preparação

A separação já é um desejo, mas ainda não é claro como fazê-lo. Para muitas pessoas, esta fase dura meses, por falta de coragem ou por não querer magoar o/a companheiro/a.

4 - Ação

"Temos de falar". Até este ponto, muitos casais deixam gradualmente de conversar, outros cortam todos os laços repentinamente.

5 - Manutenção

É a última fase, aquela é que se devolvem as escovas de dentes, os DVDs, as t-shirts... Segundo o estudo, se este ponto for ultrapassado sem retomar o relacionamento, é provável que o casal permaneça separado.