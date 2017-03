Sinais de alerta: Como reconhecer o vício do jogo

Alteração dos padrões de sono (dormir menos horas ou deitar-se mais tarde)

Absentismo ou quebra de produtividade escolar ou laboral

Conflitos conjugais e familiares provocados por afastamento ou problemas de dinheiro

Pagar as contas sucessivamente depois do prazo, ou não as pagar de todo

Pedir empréstimos a familiares e amigos ou recorrer a cartões e empresas de crédito

Esconder os extratos bancários

Aparência triste e deprimida e/ou elevados níveis de stresse e ansiedade

Alterações de apetite (perder ou ganhar peso)

Descurar os cuidados de higiene

Ansiedade, agressividade ou irritabilidade quando não está a jogar

Desinteresse por outras atividades além de jogar e confiança que pode apostar e ganhar

Afirmar que com dinheiro resolvia todos os seus problemas

Falar em acabar com tudo

