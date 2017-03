Vídeo que mostra malas a serem atiradas num aeroporto de Londres provoca indignação online

Dois funcionários da empresa encarregue do serviço de bagagens no aeroporto britânico de Luton foram filmados a atirar, sem qualquer cuidado, as malas de um voo da EasyJet. O vídeo acabou no Facebook e o coro de protestos, claro, não tardou a fazer-se ouvir