Oito sugestões para dormir melhor

O stress, as preocupações e outros fatores, nomeadamente os estilos de vida pouco saudáveis ou o facto de acordarmos e adormecermos com ecrãs fazem com que o nosso sono possa ser afetado.

Os números apontam para que cerca de 45% da população mundial sofra de distúrbios do sono. A maioria deles pode ser tratado ou evitado mas só um terço dos doentes procura ajuda médica na área.

8 dicas para dormir melhor, segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia:

1 - Deite-se e levante-se sempre à mesma hora todas as noites

2 - Evite o tabaco, álcool e bebidas com cafeína (café, chá preto, coca cola entre outros) a partir do final da tarde

3 - Pratique exercício físico regular, preferindo os períodos da manhã ou almoço

4 - Crie, no quarto, boas condições para o repouso: temperatura adequada, pouca luz e pouco ruído

5 - Evite ler, ver televisão ou comer na cama

6 - Faça refeições ligeiras à noite e não se alimente próximo da hora de dormir

7 -Se tiver dificuldade em adormecer, evite as sestas em caso de dificuldade em adormecer

8 - Não leve as preocupações diárias para a cama, tente libertar-se delas antes de ir dormir.

