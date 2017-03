"Repugnante amostra de presidente com mãos pequenas": foi assim que alguém insultou Donald Trump no Twitter da McDonald's

"Donald Trump, você é realmente uma repugnante amostra de presidente e adoraríamos ter Barack Obama de volta, além disso, tem umas mãos pequenas".

Foi este o Twitter que o McDonald's partilhou, através da conta oficial, e que foi imediatamente apagado. A empresa apressou-se a remediar o sucedido, não apenas apagando o "tweet" mas também declarando que alguém de fora entrou na conta e a "hackeou".

"O Twitter notificou-nos (com a informação) de que alguém terá comprometido a nossa conta", postou o McDonald's acrescentando: "eliminámos o tweet, assegurámos a nossa conta e estamos a investigar o caso".

Claro que, antes que o @McDonaldsCorp, a conta da maior cadeia de fast food do mundo, tivesse tempo de apagar o post já a internet tinha reagido em massa, mesmo considerando que esta página - da empresa - tem muito menos seguidores (151 mil) do que a página oficial da marca (3.4 milhões).

O Presidente é, no entanto, conhecido por ser um grande fã de McDonalds. No ano passado, celebrou a chegada aos 1237 delegados necessários para ser o candidato republicano à presidência com uma refeição que incluía uma pequena bebida (de coca-cola light) e um Big Mac.