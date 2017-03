Novo estudo revela que as roupas sexy fazem as mulheres parecer mais inteligentes

Já estamos em 2017 e as mulheres ainda vivem uma enorme pressão social relacionada com o aspeto, a postura e a roupa.

Mas o que agora se descobriu, com um novo estudo da Universidade de Bedfordshire, em Inglaterra, foi que o uso de uma saia curta, de um vestido justo ou de um top mais curto faz as mulheres parecerem mais sérias e com que sejam mais levadas a sério.

Alfredo Gaitan, o investigador responsável por este estudo, reuniu 64 alunos com uma média de 21 anos de idade e apresentou-lhes duas imagens da mesma mulher. Numa delas, a mulher usava uma mini saia, um top curto e um blusão e na outra usava uma saia comprida e um top que tapava mais a sua pele.

Aos participantes foi pedido que hierarquizassem cada uma das fotos segundo seis tópicos: fidelidade, moralidade, personalidade, vontade de ter relações sexuais e inteligência.

Contrariamente ao que aconteceu em estudos anteriores, que associavam as roupas mais reveladoras a mulheres que aparentavam ser menos inteligentes, os resultados desta pesquisa mostraram que é a ideia de roupa "sexualizada" que faz com que as mulheres aparentem ser mais inteligentes e fiéis.

Relativamente aos restantes três tópicos de análise, aquilo que a mulher da imagem vestia não parecia interferir significativamente.

Alfredo Gaitan, deixou a pergunta: "Será que as atitudes mudaram tanto que a maioria das pessoas deixou de fazer julgamentos negativos com base no vestido de uma mulher?" e sugeriu a resposta: "achamos que ainda há muitas atitudes negativas mas provavel mas pessoas estão a ver os looks "sexy" de forma mais positiva."