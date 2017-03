Lisboa já tinha todas as razões para ser a capital ideal para estudantes estrangeiros. Agora, tem mais uma

Ambiente cosmopolita e seguro, população hospitaleira, baixo custo de vida, qualidade dos cursos e das universidades e um sol radioso já eram razões de sobra para os estudantes estrangeiros escolherem Lisboa para estudar. Mas, esta semana, a capital portuguesa passou também a fazer parte do Top 50 do ranking mundial das cidades mais atrativas para estudantes internacionais da agência inglesa QS – Quacquarelli Symonds.

À boleia deste bom clima, a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou esta quinta-feira, 2, o Study In Lisbon Lounge, um projeto criado em 2014. Sendo Lisboa o maior polo universitário e de investigação do País, com 15 mil estudantes internacionais e mais de cinco mil estudantes ao abrigo do programa Erasmus+, este novo espaço de acolhimento a estudantes internacionais, na zona de Entrecampos, vem reforçar a rede de apoio a estes jovens.

Aberto de segunda a sexta-feira, no Study In Lisbon Lounge vai ser possível tratar de vistos de residência e passaportes no balcão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; procurar alojamento em residências universitárias ou contactar os serviços de ação social das universidades; encontrar a informação disponibilizada por diversas instituições (ISCTE-IUL, Universidade de Lisboa, Universidade Aberta, Universidade Católica Portuguesa, Universidade Lusófona e Instituto Politécnico de Lisboa); abrir contas bancárias; perceber como funciona o sistema de transportes públicos da cidade; obter informações sobre o sistema nacional de saúde; contactar com embaixadas, entre outros assuntos. Os alunos que chegam através do programa de intercâmbio Erasmus+ podem contar com o apoio das associações Erasmus Life Lisboa, Erasmus Student Network e Erasmus Lisboa. Para que ninguém se perca numa cidade com tantos atrativos.

Study In Lisbon Lounge - Pç. Carlos Fabião, Lt. 3, Escritório 3 (entrada pela Rua Adriano Correia de Oliveira, antiga Praça Projetada à Avenida das Forças Armadas)