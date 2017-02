Televisão iraniana "veste" Charlize Theron e Anousheh Ansari com Photoshop

Coube à engenheira iraniano-americana Anousheh Ansari aceitar o prémio para Melhor Filme Estrangeiro em nome do realizador Asghar Farhadi, que não apareceu na 89ª cerimónia de entrega dos Oscars em protesto contra as leis anti-imigração defendidas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. A estatueta dourada foi entregue pelas atrizes norte-americanas Charlize Theron e Shirley MacLaine.

Os decotes de Charlize Theron e e Anousheh Ansari não cairam bem à Iranian Labor News Agency (ILNA), que resolveu o assunto digitalmente, assim:

.

Em declarações ao The New York Times, Masih Alinejad, que fez o upload das imagens da televisão para o Facebook e é uma voz proeminente contra o uso compulsório do véu no Irão, classificou como "absurdo" o ponto a que a ILNA vai para manter os corpos das mulheres cobertos.

Na mesma rede social, a página My Stealthy Freedom ofereceu à televisão estatal iraniana o Oscar para "melhor censura".