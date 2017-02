O que acontece quando a NASA pede ajuda no Twitter para dar nome aos novos planetas

TRAPPIST-1 é o nome do sistema com os setes novos planetas, que a NASA, laconicamente, batizou com as letras de "b" a "h". Mas não tardou a lançar o desafio no Twitter, com a hashtag # 7NamesFor7NewPlanets

As sugestões não param de chegar e vão desde os nomes dos setes anões a palavras soltas que formam uma frase, passando por nomes de demónios, pelos dias da semana e ainda outras tão imaginativas como as da própria agência espacial norte-americana, como "Novo Planeta 1", "Novo Planeta 2"...

Aqui fica uma seleção de alguns dos mais originais e/ou populares até agora:

E se os que lá vivem já lhes tiverem dado nome?

Para fãs da Apple

Longe de Trump

Se até na Terra é difícil dar indicações...

Sequelas

Intervenção política no espaço