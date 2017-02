Oscars: Descubra o que têm os sacos de luxo oferecidos aos nomeados

O saco chama-se "Everyone Wins"- "Todos ganham" - e é oferecido pela empresa de marketing e eventos Distinctive Assets, que os oferece há 15 anos aos atores e realizadores nomeados.

Segundo o responsável pela empresa, Lash Fary, ao Business Insider, este ano os 26 sacos vão incluir bens avaliados em quase 100 mil dólares (cerca de 95 mil euros).

Confira aqui algumas das ofertas:

Viagens: A oferta mais cara de todas consiste em três dias numa mansão privada no Lost Coast Ranch, no Norte da Califórnia mas os premiados recebem também cinco noites no Resort Koloa Landingl, no Havai; Um complemento de três noites numa Suite do Grand Hotel Tremezzo, em Itália; Uma semana no Golden Door spa, no sul da Califórnia e outras estadas;

A oferta mais em conta (4.71 euros): um bálsamo labial;

Um vaporizador portátil: que pode ser usado em espaços onde é proibido fumar e tem baterias recarregáveis;

Uma joia: Uma pulseira da YogaJewelz de ouro e diamantes;

Um saco de maçãs por mês durante um ano: São da marca Opal, que garante que as suas maçãs não oxidam depois de cortadas;

Um saco de lápis de cor personalizado: No meio de muitas cores, o interior da caixa vem com um lápis dourado com o nome do nomeado;

Um bolo de chocolate e figo: De uma nova empresa de brownies de luxo;

Roupa: Um guarda roupa recheado de peças pensadas exclusivamente para cada nomeado

Um kit de primeiros-socorros: Oferecidos pela American Heart Association

Uma coleção de maquilhagem: Uma caixa portátil recheada de cores

Uma garrafa de desporto: Com a garantia de minimizar a acumulação de bactérias;

10 sessões com um personal trainer: Mais precisamente com o célebre PT Alexis Seletzky.