Veja como a NASA imagina um dos planetas recém-descobertos

À coleção de 14 posters com a "visão do futuro" da NASA, a equipa de nove artistas, designers e ilustradores do Laboratório de Propulsão juntou já o cartaz a publicitar um dos novos planetas no sistema Trappist-1, anunciados quarta-feira.

Com a tecnologia atual, levaríamos 200 mil anos a lá chegar, mas a imagem da NASA oferece uma visão do que poderia ser a sua descrição enquanto destino turístico: "A cerca de 40 mil anos luz da Terra, um planeta chamado TRAPPIST-1e oferece uma vista de cortar a respiração: objetos brilhantes num céu vermelho, como versões maiores e mais pequenas da nossa própria lua. Mas estas não são luas. São outros planetas do tamanho da Terra um sistema planetário espetacular fora do nosso. Estes sete mundos rochosos juntam-se em torno da sua pequena estrela vermelha, como uma família em volta de uma fogueira."

O TRAPPIST-1e - os sete novos planetas são identificados com as letras "b" até ao "h" - é o quinto do sistema.