Quer manter-se longe dos hospitais? Caminhe

Durante a sua carreira enquanto médico de família, Ben Ewald foi ficando impressionado com alguns idosos, octogenários, que conseguiam ter um bom estado de saúde, enquanto muitos outros, da mesma faixa etária, se debatiam com doenças crónicas.

Com a curiosidade estimulada por essa discrepância, o médico e também investigador da Universidade de Newcastle decidiu registar, detalhadamente, a atividade física dos participantes de um grande estudo, com idades compreendidas entre os 55 e os 85 anos, que foram analisados durante três anos.

Agora, 10 anos depois desse estudo populacional, Ben Ewald consegue mostrar que a atividade física influencia a necessidade de tratamento hospitalar e os resultados são apresentados num artigo publicado no Medical Journal of Australia.

Durante o tempo de análise, Ewald e o restante grupo de investigadores registaram o número de passos dados, por dia, pelos participantes. Em média, os mais novos davam 8600 passos, os mais velhos 3800 sendo que, aos fins-de-semana, estes números decresciam cerca de 620 passos.

Os participantes inativos, que davam, por dia, cerca de 4500 passos, precisavam de uma média de 0,97 dias de cuidado hospitalar por ano. Em contrapartida, os mais ativos, que davam 8800 passos por dia, precisavam de menos cuidado hospitalar – cerca de 0,68 dias. Os resultados mostram que, quanto maior é o número de passos dados por dia, menor é o número de dias passados no hospital.

De notar, ainda, que o registo realizado engloba todos os passos dados durante o dia, desde o acordar ao deitar, passos esses que incluem as atividades diárias normais, em casa e no trabalho. Ou seja, não houve nenhum exercício específico envolvido. Isto mostra, segundo o médico, que "qualquer atividade é boa para a saúde e que, quanto mais, melhor".

No entanto, Ben Ewald salienta que, apesar desta relação ter ficado clara no estudo, isto não significa que, se a partir de agora toda a gente começasse a dar 8800 passos por dia, se conseguiria diminuir, em 30 por cento – redução do número de dias dos inativos, para os ativos –, a utilização de camas nos hospitais.

"Acontece que a nossa amostra de estudo é bastante saudável e requer menos cuidados hospitalares do que a média, na sua idade", refere. Mas o médico também acredita que este pode ser um indício de uma estratégia simples para os governos conseguirem reduzir o orçamento gasto na saúde.