Para que todos sejam iguais

"Acreditamos que todas as crianças devem ter as mesmas oportunidades e queremos ajudá-las a maximizar o seu potencial." A frase de Mariana Quesada Bernardo resume a ideia por trás do Já T'Explico - um projeto que transforma estudantes universitários em explicadores de crianças carenciadas. "Houve uma necessidade de combater a forma injusta como a educação é dada. Quem não tem dificuldades económicas, tem dinheiro para pagar apoio extra, enquanto que quem tem algumas dificuldades, por vezes não tem direito a esse apoio, explica a mentora da associação, criada em junho de 2015.

A associação portuense, que tem como lema "Juntos, vamos pôr os mais pequenos a pensar em grande", não se quer focar apenas no que é ensinado na escola. "Acreditamos que a educação é mais do que aquilo que vem nos livros. Não queremos só melhorar as notas das nossas crianças: queremos formar pessoas. Por isso, cada criança tem um plano de estudos individualizado e adaptado às suas dificuldades e necessidades. Além disso, fazemos também workshops, visitas de estudo e atividades extracurriculares. No fundo, tentamos proporcionar atividades a que, de outra forma, não teriam acesso", explica a estudante do Mestrado de Gestão na Católica Porto Business School.

Passados um ano e sete meses, o Já T'Explico já ajudou mais de 30 crianças. Algumas já não são apoiadas pela associação que dá explicações a crianças do 5º ao 9º ano porque foram para o Ensino Secundário. Com 117 membros voluntários, entre organizadores e explicadores, e já com 4 polos onde são ministradas as explicações - na Biblioteca Municipal do Porto, na Casa das Associações, na Escola do Bonfim e no Fórum da Juventude e Cidadania de Gaia - , Mariana afirma que "o Já T'Explico está a ser melhor do que tinha imaginado". "Temos alcançado todos os objetivos que delineei no início."

E para os pais que queiram pôr os filhos a frequentar este projeto, o processo é simples: "Só tem de contactar a equipa e depois nós damos início ao processo. Marcamos uma entrevista, na qual tentamos perceber a situação familiar da criança e conhecer o caso. Avaliamos a conjuntura socioeconómica da família, porque só ajudamos crianças inseridas num contexto familiar e/ou económico mais complicado. Depois dessa entrevista, a criança é inserida num dos nossos polos e começa a receber as explicações e a ter acesso às nossas atividades."

Depois de ultrapassadas as dificuldades iniciais, o Já T'Explico está focado em dois grandes projetos atuais e que quer desenvolver. "Neste momento, estamos em fase de recrutamento. Além disso, temos o cartão do Já T'Explico, que tem descontos em várias lojas e, ao mesmo tempo que o usam em seu benefício, estão a ajudar-nos, porque todos os fundos são revertidos para nós, de modo a conseguirmos ajudar melhor as nossas crianças", conta a presidente da associação.