Uma máscara por um lanche saudável

Apesar de a oferta ser cada vez mais diversificada, no que às fatiotas e acessórios de Carnaval diz respeito, a mascarilha Heróis da Fruta – Missão 1 Quilo de Ajuda distingue-se das outras pela sua vertente solidária. O objetivo da campanha lançada pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil é angariar fundos para depois oferecer lanche a alunos carenciados do nosso País. A mascarilha, disponível em seis cores e a fazer lembrar a usada pelo Zorro, custa um euro e está à venda nos balcões da cadeia de ginásios Holmes Place. A receita reverterá totalmente para a iniciativa. O programa de saúde gratuito Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável pretende reeducar as famílias, principalmente os mais novos, a consumirem as cinco porções diárias de frutas e legumes recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Este modelo já aumentou em pelo menos 42% o consumo de fruta diário das crianças que nele participam.

Já no ano letivo passado, o fundo social Missão 1 Quilo de Ajuda beneficiou 207 crianças que por razões financeiras não levavam lanche para a escola e registou no total 2 263 candidatos a este apoio, entre os quais, casos urgentes de alunos que chegavam à sala de aula de barriga vazia, sem ter tomado o pequeno-almoço.

No site da associação encontra-se a votos uma série de videoclips de diversos hinos, criados pelas escolas que também estão a participar neste movimento para ajudar os alunos que mais precisam. Cada voto reverte como donativo para a Missão 1 Quilo de Ajuda.