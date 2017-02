Racismo e sexismo são uma espécie de "ilusão de ótica" do cérebro. E, por isso, têm cura

Os seres humanos têm um "preconceito implícito" relativamente àquilo que é diferente ou desconhecido. Trata-se de uma ilusão cognitiva que nos limita a razão e acontece porque o nosso cérebro é suscetível a este tipo de erros e distorções que, como as ilusões de ótica, por exemplo, levam a conclusões enviesadas.

Uma das cientistas que se tem dedicado a estudar a forma como as pessoas absorvem preconceitos culturalmente definidos, Lydia Villa-Komaroff, falou sobre o seu trabalho no encontro anual da Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência, em Boston, onde explicou que o cérebro desenvolveu uma série de "atalhos" (que lhe fazem poupar tempo e energia) que produzem uma "ilusão cognitiva" do conhecimento, tornando os humanos propensos a ter perspetivas como a do medo relativamente a homens negros encorpados (mesmo os afro-americanos) ou à ideia de que a matemática é um assunto de homens.

"É uma questão humana, todos nós estamos sujeitos a preconceitos implícitos que surgem por via da nossa história evolutiva e cultural", disse Villa-Komaroff. "Crescemos entre leões, tigres e ursos e pessoas que querem o que é nosso e somos propensos a pensar assim porque, dada a nossa necessidade de sobrevivência, tendemos a considerar ameaçador tudo aquilo que é diferente e isso faz parte da condição humana", explica.

"Se reconhecemos o problema, conseguimos melhorá-lo. Os seres humanos são muito bons a compensar as suas fraquezas", acredita a professora.

Um bom exemplo disso é o da universidade da Georgia que, segundo o The Independent, conseguiu eliminar o fosso entre os estudantes provocado pela raça, a etnia ou a condição financeira.

Timothy Renick, um dos vice-presidentes da Universidade, afirmou que existia um "preconceito institucional" contra as minorias étnicas de famílias mais pobres.

Acontecia porque não tinham as mesmas redes de suporte que os alunos com mais possibilidades financeiras. Descobriu-se que a ausência destas redes levava muitos alunos a desistirem e a universidade passou a integrar um sistema de suporte com orientadores para os alunos que tivessem duvidas ou dificuldades. Esta universidade, que tinha 30 mil alunos quando implementou este sistema, até agora já teve 52 mil encontros de alunos com orientadores.

Os resultados foram impressionantes: o número de alunos formados aumentou 30%; o número de estudantes negrosa obter uma licenciatura nas áreas das ciências, tecnologias e engenharias aumentou 100% e este aumento foi de 200% entre os alunos hispânicos

Este modelo está a ser implementado noutras instituições e também já atraiu o interesse de Universidades da África do Sul.

Faça o teste online para ver até que ponto é preconceituoso ou responda aqui a estes dois exemplos destes "atalhos" cerebrais:

1) Se estiver numa corrida e passar o segundo lugar em que lugar ficou?

2) Se tivesse de escolher entre estas três portas, qual escolheria? (Porta 1: leva a uma sala cheia de assassinos Porta 2: leva a uma sala com um leão que não é alimentado há três meses Porta 3: leva a uma sala em chamas)

(Resposta 1: fica em segundo lugar; Resposta 2: A sala com um leão que não é alimentado há três dias, e por isso está morto, é a que mais provavelmente lhe garantirá a sobrevivência)