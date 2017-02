Como os quase 90 não as impedem de ser ícones da moda

Este é um artigo sobre mulheres acima, e bem acima dos 60 que têm um estilo e uma alegria de viver exemplares

A moda é um campo em mutação constante e que se tem adaptado, quebrado barreiras, chegado a diferentes públicos e que tem ganho muito com essa diversidade.

Um bom exemplo disso é Helen Van Winkle ou Baddie Winkle (no Facebook e no Instagram) que aos 88 anos é uma verdadeira personalidade das redes sociais - com 2.8 milhões de seguidores no Instagram e 2.4 milhões no Facebook.

Apresenta-se como uma apreciadora de Paz e Amor, da Gucci, de Drake, e de babys (sim, homens) e descreve-se como alguém "A roubar o teu marido desde 1928". As fotografias que publica são de desinibidos ícones da moda sem limites e sem vergonhas: cores, muitas cores, veludos, latex, crop tops, calções e vestidos, mini-saias, roupas apertadas e visons fluorescentes, brilhantes, saltos altos, padrões infantis, muita maquilhagem, vários acessórios, enfim, um estilo sem reservas acompanhado de tabaco e álcool. "Gostava de me tornar um modelo para as pessoas mais velhas. Vocês só vivem uma vez, por isso, divirtam-se", confessou.

Aposta em passar uma imagem destemida - de Bad ass - e este reconhecimento tem-lhe valido muitos trabalhos como modelo e até a presença, em 2015, nos MTV Video Music Awards, a convite de Miley Cyrus.

Mas não é a única. Marcas de luxo como a Céline, a Louis Vuitton ou a Kate Spade têm apostado muito em campanhas com mulheres de "uma certa idade".

Charlotte Rampling, tem 69 anos e posou para a Nars, Jessica Lange tem 65 e trabalha para a Marc Jacobs Beauty, Joan Didion, de 80 para a Céline e Iris Apfel, de 93 para a Kate Spade.

Há ainda redes sociais, como o "advanced style", a página de Instagram do fotógrafo Ari Seth Cohen que só capta imagens de pessoas mais velhas.

"Style Crone" é o Instagram de Judith e tem como base fotografias de mulheres mais velhas e nas suas aventuras mais criativas e divertidas

"The stylish woman" é o Instagram de Sharryn Melbourne, uma consultora de moda australiana que procura ajudar mulheres de todas as idades a encontrar o seu estilo próprio.

"Idiosyncratic Fashionistas", é a página de Instagram de Jean & Valeri, duas bloggers de moda que se apresentam, em jeito de ironia, como "mulheres de uma certa idade a dar um mau, mau exemplo para as mulheres mais velhas por esse mundo fora"