Restaurante inundado de pedidos de reserva depois de receber estrela Michelin... por engano

As mesas com toalhas de plástico brancas e vermelhas do Bouche à Oreille, na pequena cidade de Burges, no centro de França, ficam cheias ao almoço. Come-se barato e, ao balcão, há sempre clientes a beber cerveja. Entre os frequentadores regulares estão os muitos trabalhadores que chegam para almoçar envergando ainda os seus fatos-macaco.

Foi com este corrupio que se depararam jornalistas, equipas de televisão, críticos gastronómicos e novos clientes quando se propuseram conhecer a nova estrela Michelin... que afinal não o era.

O Guia Michelin não tardou a pedir desculpa pelo engano, explicando ter havido uma confusão com um estabelecimento mais requintado, com o mesmo nome, perto de Paris. Para ajudar à troca, até as moradas são parecidas: Um fica na "Route de la Chapelle", o outro no "Impasse de la Chapelle".

Mas se o Bouche à Oreille nas imediações da capital francesa ficou com a estrela Michelin, com o seu menu de almoço a rondar os 50 euros, incluindo uma taça de champanhe, o de Burges, onde se almoça por 12 euros, agradece a publicidade gratuita e os momentos de bom humor. A proprietária, Véronique Jacquet, contou à televisão francesa como ficaram sem mãos a medir e como o filho "quase morreu a rir" com o engano, que só foi corrigido dois dias depois. Também Aymeric Dreux, o chefe do Bouche à Oreille verdadeiramente premiado, reagiu com boa disposição. "Telefonei a Madame Jacquet em Burges. Rimo-nos e convidei-a para vir ao nosso restaurante", relatou ao Daily Telegraph, acrescentando que se passar pela sua cidade tenciona parar no restaurante homónimo para almoçar e beber uma cerveja.