Lua pode passar a ser um planeta

Uma iniciativa de Alan Stern, o principal investigador da missão da Nasa a Plutão, com cinco colegas, pretende rever a definição do que é um planeta. Num manifesto, os especialistas defendem que também as luas de Saturno Titã e Encélado, e de Júpiter, Europa e Ganímedes, têm todas as características de um planeta.

Segundo o The Times, uma das principais alterações que o grupo de cientistas da Nasa quer introduzir prende-se com o fim da obrigatoriedade de orbitar o sol para um corpo celeste poder ser considerado planeta.

Se a propostas forem aceites pela União Astronómica Internacional, aos atuais oito planetas do sistema solar podem juntar-se mais de 100.

"Na mente do público, a palavra 'planeta' tem uma significância que falta a outras palavras usadas para descrever corpos planetários... muitos membros do público assumem que os alegados 'não planetas' deixam de ter interesse suficiente para garantir exploração científica", lê-se no manifesto.