Perigo: Pais aconselhados a destruir boneca que fala com as crianças

Um porta-voz da Bundesnetzagentur, a agência federal que supervisiona e tutela as telecomunicações alemãs lançou um alerta relativamente à boneca "My friend Cayla" (a minha amiga Cayla).

"A primeira boneca ligada à Internet que compreende e fala com as crianças como uma verdadeira amiga", assim é comercialmente apresentada, responde a várias perguntas como "qual é a tua cor favorita?" com "rosa", ou "Como se chama um cavalo bebé?" com "Potro".

Pode ser usada online, através da sua aplicação mas, em regime offline também é uma boneca interativa, que responde e joga com as crianças, que fala dos seus álbuns de fotos ou que lê histórias, por exemplo.

No entanto, a evolução não traz só vantagens e os especialistas acreditam que usa um sistema de bluetooth inseguro e facilmente vulnerável à entrada de um hacker. Porque a boneca recebe ordens de comando de qualquer pessoa, os hackers conseguem, por exemplo, destrancar a porta de casa das crianças, acedendo ao código de entrada, apenas através da boneca. Além disso, é possível que alguém de fora consiga aceder a dados e falar diretamente com as crianças enquanto brincam.

Estas vulnerabilidades do software da boneca foram identificadas em 2015 e, desde então, que alguns grupos de consumidores, europeus e americanos, têm feito várias queixas.

A Genesis Toys, a empresa que produz as bonecas, ainda não se manifestou perante este aviso alemão e o The Vivid Toy group, que as distribui, disse que os exemplos de hacking foram isolados e feitos por especialistas, que suspeitavam desta facilidade.

Depois de toda a polémica, a empresa apressou-se a garantir que faria um upgrade da app usada mas, ainda assim, os especialistas continuam a achar que não resolve o problema.

Em declarações à BBC, a Comissária responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género disse: "estou preocupada com o impacto das bonecas conectadas (à internet) no que à privacidade e segurança das crianças diz respeito".

A tudo isto se junta a suspeita de que, de facto, algumas destas bonecas possam já ter sido hackedas permitindo a um estranho falar diretamente com as crianças.