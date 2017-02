Os cães percebem quando agimos como idiotas (e tomam decisões em função disso)

O estudo, publicado no Neuroscience and Biobehavioral Reviews, conclui que não só os cães avaliam o comportamento das pessoas como usam essa informação para decidir como interagir com elas.

Os investigadores pediram a um grupo de donos que fizessem uma pequena encenação perante os seus cães. Cada um tinha de simular que tentava, sem sucesso, abrir um contentor antes de pedir ajuda a dois trauseuntes (dois investigadores, na verdade). De cada vez, um dos dois limitava-se a observar, enquanto o outro ajudava ou se recusava a fazê-lo. Depois da cena, os dois investigadores ofereciam um mimo.

Quando um dos presentes ajudava o dono, os cães não faziam distinção entre esse e o passivo e aceitavam os dois mimos. Mas quando um deles se recusava a ajudar, os animais mostravam uma clara preferência pelo que não tinha feito nada.

Este resultado, concluem os investigadores, sugere que os cães têm um sentido moral semelhante aos dos bebés humanos. "Se alguém se comporta de forma anti-social, eles provavelmente acabam por ter uma reação emocional", explica James Anderson, autor do estudo, da Universidade de Quioto, no Japão, à New Scientist.