"Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro"

Os aveirenses tiveram, hoje, dia de São Valentim, algumas surpresas espalhadas pelas ruas da cidade. Foram distribuídas cerca de 60 caixas, fazendo lembrar os dipositivos de combate a incêndio onde é indicado "partir o vidro em caso de emergência". No entanto, neste caso, a emergência era outra: o amor à primeira vista.

"Compreendemos que a rotina diária não é fácil para muitos e por isso queremos que as pessoas parem e pensem sobre coisas positivas. Que recordem os seus próximos, que não tomem o amor como garantido, mas que o façam crescer todos os dias." É assim explicado o objetivo da iniciativa pela associação "Agora Aveiro", que promoveu a iniciativa com apoio do Instituo Português do Desporto e Juventude.

Por isso, qualquer pessoa que passasse hoje por uma destas caixas, colocadas pelo centro da cidade, na Universidade de Aveiro, na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, no Mercado e no Forum Aveiro, encontraria uma caixa vermelha com a indicação "Quebrar o vidro em caso de amor à primeira vista."

Quem partisse o vidro – que, na verdade, se trata de um plástico muito fininho, para que ninguém se magoe –, encontraria uma rosa vermelha, que poderia levar consigo para oferecer à cara metade.

"Se cada um de nós for mais feliz, a nossa sociedade será mais feliz e é por isto que nós, na Agora Aveiro, gostamos tanto destes ‘random acts of kindness’", diz ainda a associação, alertando, no entanto, para a importância de se repetirem estes gestos durante todo o ano. "Não achamos que estes atos devam acontecer apenas no dia de São Valentim. Pelo contrário! As pessoas devem dar e receber amor todos os dias."

Esta iniciativa foi inspirada numa que aconteceu há três anos, também no dia de São Valentim, mas em Paris, onde foram distribuídas cerca de 1500 caixas, uma iniciativa criada pela agência de publicidade Kingsday.

Esta não é a primeira vez que a "Agora Aveiro" promove iniciativas deste género, de incentivo ao amor e sentimentos positivos. Nos anos anteriores, a associação criou "kissing points" e "hugging points", ou seja, lugares onde se incentivava as pessoas a beijarem-se e a abraçarem-se.