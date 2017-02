Estudo revela o que faz de nós bons de dança

Não somos iguais nem na pista de dança, já se sabia. Mas agora que investigadores da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, puseram algumas dezenas de pessoas a dançar e pediram a outras tantas para analisar os seus movimentos, ficamos a saber por que dizemos que um determinado homem ou uma mulher são bons dançarinos. E é por razões diferentes, claro.

Os primeiros a serem estudados foram os homens e os resultados apontam para um padrão claríssimo: aqueles que inclinavam a cabeça e torciam o tronco numa variedade de movimentos foram considerados os reis da pista. “Também concluímos que quanto mais forte o homem parecia, mais facilmente o consideravam bom dançarino”, conta ao Guardian Nick Neave, o psicólogo que liderou o estudo, publicado no Scientific Reports.

Agora foi a vez das mulheres e o método de trabalho utilizado semelhante. Filmaram (em 3D) 39 mulheres, entre os 18 e os 30 anos, a dançarem uma música com um ritmo de 125 batidas por minuto, e transformaram-nas em avatares, para torná-las todas iguais. Desse modo, quem fosse analisar não seria distraído pelo aspeto ou a roupa. Depois, os clips de 15 segundos foram mostrados a 200 pessoas (57 homens e 143 mulheres) – todos heterossexuais e com mais de 18 anos –, pedindo-lhes que dessem notas de 1 a 7 à performance.

Os movimentos impressionaram tanto homens como mulheres, sugerindo que elas dançam para atrair os homens mas também para mostrar às eventuais concorrentes como são excelentes na pista. E as preferências são, uma vez mais, claras: aquelas que abanavam as ancas e mexiam as coxas e os braços de forma assimétrica foram consideradas as rainhas da pista.

Para Nick Neave e os colegas, a maneira como estas mulheres dançavam era percebida como feminina – o que explica em parte a escolha. Mas há mais: “Pensamos que os movimentos assimétricos revelam um bom controlo corporal e que saber mexer as ancas sugere uma boa fertilidade.” E convém que todos, sejam homens ou mulheres, dancem ao ritmo da música.