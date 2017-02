Esta música foi criada cientificamente para fazer os bebés felizes

Que tipo de música faz os bebés felizes? Foi para responder a esta pergunta – com certeza, muitas vezes colocada pelos pais – que o C&G baby club se juntou a um especialista em desenvolvimento infantil, a uma psicóloga musical e a uma compositora. E dizem ter conseguido criar uma música para fazer os bebés felizes.

Se, no caso dos adultos, já foram feitos muitos estudos sobre as respostas emocionais às músicas, quando falamos de bebés, a investigação torna-se um pouco mais complicada, talvez porque os gostos dos bebés são mais divididos e diversificados e porque não é possível perguntar-lhes, simplesmente, de quais canções gostam mais e o que sentem quando as ouvem.

No entanto, sabe-se que os bebés preferem a consonância musical à dissonância, que se conseguem lembrar do timbre e do tempo de canções que ouviram anteriormente e que gostam mais quando a voz é feminina, principalmente se se falar naquele tom habitual, "à bebé".

Depois de uma pesquisa extensiva, Caspar Addyman, o especialista em desenvolvimento infantil, e Lauren Stewart, a psicóloga musical, transmitiram todas as informações científicas que conseguiram recolher a Imogen Heap, compositora e vocalista vencedora de dois prémios Grammy, que criou a "canção feliz". O resultado é este.

Antes de chegar à canção final, Imogen Heap criou quatro melodias, duas mais rápidas e duas mais lentas, que foram testadas por Addyman e Stewart no laboratório, com a ajuda de 26 bebés. Surpreendentemente, a maioria dos pais e 20 dos bebés mostraram uma preferência clara por uma das melodias que, de acordo com aquilo que os investigadores previram, era mais rápida.

No caso das mães, foi fácil perceber quais as músicas gostaram mais. Bastou perguntar-lhes. Ora no caso dos bebés, os investigadores tiveram de gravar as suas reações às músicas para analisarem as gargalhadas, os sorrisos e os movimentos.

Depois de conhecerem a melodia vencedora, a compositora teve de criar uma música completa, de forma a torná-la engraçada para os bebés. Para Caspar Addyman, o truque foi "torná-la disparatada e sociável".

Para conhecer melhor o processo, veja o vídeo do Making Of da "The Happy Song".