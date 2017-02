Eclipse penumbral, lua cheia e passagem de um cometa. Tudo para ver esta noite... se o tempo deixar

As previsões de chuva para esta noite poderão estragar o espetáculo para os amantes de astronomia

As 22:32 horas (menos uma nos Açores) de hoje vão dar início a um espetáculo astronómico que só será menos espetacular se a chuva decidir aparecer – infelizmente, é aquilo que a meteorologia prevê. A partir desta hora vai haver lua cheia, um eclipse penumbral e ainda uma passagem de um cometa.

No caso da passagem do cometa, seria difícil observá-la, mesmo que o céu estivesse limpo – ver a olho nu é impossível, por isso, só com a ajuda de um telescópio. No entanto, este eclipse lunar penumbral, diferente daqueles que estamos habituados, seria visível se não chovesse e se o céu não estivesse nublado.

Para explicar à VISÃO as particularidades deste eclipse, Rui Agostinho, Diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, disse para imaginarmos estar em cima da lua, pelas 22:23 horas de hoje. Neste lugar, e perspetivando o Sol, veríamos a Terra imediatamente à nossa frente e, atrás, o Sol.

Em qualquer ponto da Lua em que estivéssemos posicionados, a Terra nunca taparia o Sol completamente. Ou seja, estaríamos sempre a ver Sol. "Isto é o que se chama zona da penumbra, ou seja, uma zona no espaço onde existe luz solar", explica o diretor. Portanto, neste tipo de eclipse, a lua não perde completamente o brilho. Perde iluminação, sim, mas apenas parcialmente, porque há uma fração que recebe sempre luz solar.

Esta passagem da lua é explicada na ilustração abaixo, do Observatório Astronómico de Lisboa.

Para o caso de a chuva dar uma abébia, ficam aqui os horários detalhados deste eclipse penumbral:

22:32 horas - a lua entra na penumbra

00:44 horas - a lua atinge o ponto máximo dentro da penumbra

02:56 horas - a lua sai da penumbra

O cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková passará no céu por volta das duas da manhã desta madrugada, a uma distância de mais de 12 milhões de quilómetros, o equivalente à 32 vezes a distância da Terra à Lua.