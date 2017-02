E se a internet parasse por um dia?

Esqueçamos por momentos a macroeconomia e os problemas logísticos. Centremo-nos nos efeitos psicológicos e na produtividade. E comecemos pelas más notícias para acabar com um sorriso.

O mensageiro é Jeff Hancock, professor na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e investigador na área dos processos psicológicos e sociais envolvidos na comunicação online. Diz ele que ficar sem internet durante um tempo indeterminado pode provocar ansiedade e sensação de isolamento. “Quase tudo na internet está pensado com um objetivo: permitir que comuniquemos uns com os outros”, lembrou, à BBC.

Como nos habituámos à possibilidade de contactar alguém em qualquer lugar e a qualquer hora, é perturbador não o poder fazer. “Eu sei qual é a sensação porque quando me apercebo de que me esqueci do meu smartphone sinto-me ligeiramente nu”, admite Scott Borg, diretor da United States Cyber Consequences Unit (US-CCU), uma organização não-governamental especializada em ciber segurança. “De repente, tenho de pensar: 'Será que sei para onde estou a ir? E se o meu carro se estraga, conseguirei convencer alguém a deixar-me usar o seu telefone para pedir ajuda?'.”

Nem tudo é mau, no entanto. Segundo um estudo realizado pela US-CCU, estar sem internet algum tempo pode aumentar a produtividade. “Até sugerimos, na brincadeira, que se cada empresa desligasse os computadores durante umas horas todos os meses, e pedisse às pessoas para fazerem as tarefas que estão sempre a adiar, haveria um benefício produtivo global”, contou Scott Borg à BBC.

Os investigadores da ONG analisaram o que acontecia quando uma empresa ficava acidentalmente sem internet durante quatro horas ou mais. E concluíram que os trabalhadores não ficavam a olhar para o ar; pelo contrário, punham-se a fazer coisas que habitualmente adiavam, como tratar da papelada acumulada em cima das secretárias. “Não vejo razão para que isso não se aplique basicamente a toda a economia.”