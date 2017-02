Multas de velocidade disparam mais de 1600% em Lisboa

Se é um dos que recebeu uma multa de velocidade ultimamente, não se admire. Não está sozinho. Entre novembro de 2015 e outubro de 2016, foram processadas 66874 multas com base nos radares fixos de Lisboa. Um aumento de 1633% num ano, que tem pesado no bolso de muitos condutores.

As zonas críticas da capital são conhecidas: Túnel do Marquês, Avenida do Brasil e Avenida da Índia. Pelo país há 50 novos radares em funcionamento. Às notificações tardias - muitas vezes quase dois anos depois - e de várias infrações de cada vez, acumulam-se os casos insólitos, como os pedidos de pagamento em duplicado.

Na edição esta semana nas bancas, a VISÃO analisa (num dossiê de 12 páginas) o aumento das multas, fala com os advogados especialistas no país e explica as técnicas para contestar os vários tipos de infrações, que variam conforme sejam de velocidade, condução ao telemóvel, álcool ou estacionamento. Numa coisa todos concordam: com o aumento extraordinário de coimas e a forma como os cidadãos são notificados, é discutível a fronteira entre a prevenção e o negócio.

