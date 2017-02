Make Food Not War: Marcelo almoça com refugiados

Esta quarta-feira, 8, o almoço conheceu uma edição muito especial porque contou com o apoio e presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Estas ações são muito importantes", valorizou, antes de se sentar junto dos outros convivas para provar a tahina ( uma pasta feita de sementes de sésamo), a fatoush ( salada misturada com pão) e rematar com a halawa shereyah, uma espécie de aletria. Havia ainda um bolo tradicional onde se lia: "Bem-vindo presidente Marcelo". Uma refeição literalmente das arábias.

