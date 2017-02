Afinal, há descontos nos transportes mas não são para todos

Os novos preços dos passes sociais da Carris e Metro têm restrições consoante os rendimentos das famílias. Beneficiam apenas os mais carenciados

Nem todas as crianças têm direito a viagens de borla na Carris. Ao contrário das notícias mais recentes, com base no anunciado por Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, existem uma série de parâmetros, baseados nos rendimentos das famílias, que devem ser cumpridos para se ter acesso aos descontos. A 30 de dezembro de 2016, em mensagem publicada no site da autarquia, Fernando Medina escrevia que a partir de 1 de fevereiro haveria “isenção total para todos os jovens até aos 12 anos". Mas não é bem assim, pois as crianças entre os 4 e os 12 anos, têm de ser titulares do cartão Lisboa Viva, válido para as redes da Carris e do Metro. Mas o Lisboa Viva com perfil Criança custa €7 (serviço normal entrega em 10 dias úteis), ou €12 (urgente, entrega em 24h úteis).

“Esta medida contribui para travar e inverter a perda de passageiros do transporte público para o transporte individual, estimula a educação de importantes segmentos da população para a utilização dos transportes públicos, e promove a descarbonização da economia através do reforço da utilização do transporte público”, diz Tiago Lopes Faria, presidente da Carris.

O passe Navegante Urbano (com acesso à Carris, Metro e Comboios) custa €36,20, mas só os desempregados e pessoas que recebam o rendimento social de inserção ou rendimento mínimo garantido têm direito a comprá-lo por €27,15.

Para as crianças terem direito também a esse valor, €27,15, têm de ter entre 4 e 18 anos e serem beneficiários da ação social escolar no escalão B, ou seja, o agregado familiar não pode auferir mais de 505 euros mensais. Os estudantes com menos de 23 anos, inclusive, devem ser bolseiros no ensino superior, público ou privado, e beneficiar da ação social direta na universidade, também no escalão B. Os descontos aumentam para quem pertence ao escalão A (60% de desconto), chegando aos €18,10 e €14,50 (4-18 anos e sub-23).

No que diz respeito aos cartões, o Lisboa Viva normal que custa €7, passa para metade, €3,50, se forem crianças dos 4-18 anos e sub-23 que sejam beneficiários da ação social escolar. Este cartão pode ser feito no Espaço Cliente Arco Cego, Campo Grande, Marquês de Pombal e Santo Amaro

Para os idosos, com mais de 65 anos, reformados e pensionistas o preço normal do Navegante Urbano é €14,50. É sempre preciso levar o Cartão do Cidadão, para fazer prova da idade.