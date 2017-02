Taxa turística em Cascais só será verdade no Dia das Mentiras

Apesar das notícias desta quarta-feira, 1, anunciarem a entrada em vigor da taxa turística na vila de Cascais, ao telefone com Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, a VISÃO confirmou que a medida só terá início dia 1 de abril. À semelhança do que já acontece em Lisboa, desde 1 de janeiro de 2016, a taxa turística cobra um euro por dormida (num máximo de sete noites em Lisboa, e cinco em Cascais), e enquanto na capital a medida já rendeu 11,2 milhões de euros aos cofres da autarquia (entre janeiro e outubro), em Cascais, estima-se que a receita mínima seja de 1,2 milhões de euros, já em 2017, com base no número de dormidas do ano passado. Neste momento, nas cerca de 50 unidades hoteleiras, desde cinco estrelas a hostels, está a ser providenciado o software para cobrança do valor.

A iniciativa lançada, em outubro passado, pela Associação de Turismo local, apesar de não ter sido bem recebida, na altura, pela Associação de Diretores de Hotéis de Portugal e a Associação Regional dos Hoteleiros da Costa do Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras, foi entretanto aprovada pela maioria PSD/CDS e com os votos favoráveis de alguns elementos da oposição na Câmara Municipal.

A médio prazo, a Câmara irá investir os 1,2 milhões de euros em diversos projetos culturais, como um novo Museu de Arte Urbana, a ser construído junto da Marina e que contará com cerca de 300 obras de Vhils. Também o Centro Comercial Cruzeiro, no Monte Estoril, um edifício comprado pela autarquia em novembro, será uma “Academia das Artes”, albergando o Teatro Experimental de Cascais e a sua escola, uma academia de cinema e uma escola de dança. Um auditório de 400 lugares, uma biblioteca e uma mediateca são outros dos projetos. Parte da verba também servirá para organizar a Feira Internacional de Cultura, em setembro, com a presença dos escritores Paul Auster, Jonathan Franzen e Haruki Murakami.