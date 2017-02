Sushi e brunch são os mais procurados pelos portugueses

Comer fora de casa requer muita pesquisa e, depois da refeição, muita partilha de opinião e de fotografias. Um estudo da plataforma de restaurantes Zomato revela hábitos dos portugueses, em Lisboa e no Porto, em 2016

A pergunta é comum antes de sair de casa, já dentro do carro ou numa combinação por e-mail: “Então, onde vamos jantar?”. Enquanto uns pensam e alguns dão sugestões, outros pesquisam na Zomato, plataforma que reúne num único site (zomato.com) e aplicação móvel (iOS, Android e Windows Phone) tudo o que já existia em separado: guia de restaurantes, reservas e rede social com opinião e muuuuitas fotografias. Em Portugal, a base de dados já contempla 13 770 restaurantes na Grande Lisboa e 3 831 no Porto, superando as 125 mil opiniões sobre as experiências gastronómicas (101 269 para Lisboa; 24 291 no Porto). Todo este tráfego de informação de foodies gera, só no nosso país, 1,4 milhões de visitas por mês.

As estatísticas mais recentes da plataforma online de pesquisa de restaurantes, criada em 2008, na Índia, revelam “hábitos de comer fora”, no ano passado. Tal como já acontecia em anos anteriores, as palavras sushi e brunch continuam a ser as mais pesquisadas, no entanto, as cozinhas japonesa, vegetariana, saudável e mexicana ficaram mais populares, face a 2015. É às onze da manhã e às seis da tarde que os portugueses planeiam a refeição seguinte, especialmente à sexta-feira com um pico que supera um milhão e oitocentas mil pesquisas. Em Lisboa, há zonas mais pesquisadas do que outras e desengane-se quem pensa que ganham os bairros mais na moda. O Parque das Nações (com 168 955 pesquisas) lidera o top 10, seguido do Saldanha (123 699) e do Chiado (96 917). No final, Príncipe Real (73 739), Marquês de Pombal (71 448) e Bairro Alto (67 013). Já a Norte, é a Baixa do Porto a mais procurada (128 159), seguida do centro de Matosinhos (53 777) e Vila Nova de Gaia (40 067). Perafita (22 501), Paranhos (19 599) e Campanhã (19 554) ficam nos últimos lugares. Quanto a dinheiro, os portugueses procuram refeições com o valor médio de vinte cinco euros para duas pessoas. Sem extravagâncias, portanto.

Como nasceu a Zomato

Em Nova Deli, dois jovens indianos, consultores na Bain & Company, encomendavam comida pronta todos os dias. À medida que Deepinder Goyal e Pankaj Chaddah recolhiam menus de take-away, nascia uma extensa lista de restaurantes que depois de ser útil a centenas de colegas de trabalho, passou também a ser pesquisada por milhares de habitantes da capital indiana. Em julho de 2008, os dois amigos formados em Engenharia trocaram a multinacional e criavam a Zomato, plataforma online com 1 200 restaurantes daquela região. Seis meses depois acrescentaram duas novas cidades à base de dados. Hoje, são mais de um milhão de restaurantes em 23 países.

Zomato em Números

250 mil downloads da app gratuita em Portugal

60 a 70 mil visitas diárias, em Portugal, nas plataformas web e mobile

2000 colaboradores em 23 países, dos quais 40 trabalham em Lisboa e no Porto

1,2 milhões de restaurantes em 23 países

Mais de 50 milhões de visitas mensais, com 150% de crescimento ao ano de tráfego