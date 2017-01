Costuma acordar a meio do sono? Duas dicas para voltar a adormecer

Quantas vezes já acordou do seu seu sono a meio da noite sem uma razão aparente? até aqui nada de novo. O problema é quando não consegue, por nada, voltar a adormecer.

Michael Breus é especialista do sono e, em entrevista à Business Insider, deu algumas dicas acerca deste tema. Breus é o autor do livro "The Power of When" ou "O poder de (saber) quando (fazer as aquilo de que precisa)" - um livro que explora o nosso relógio biológico e sugere qual a melhor altura para acordar, almoçar, correr, escrever um livro, tomar os medicamentos, pedir um aumento e até para ter relações sexuais, tendo por base a ideia de que há um tempo certo para tudo, de acordo com o nosso corpo.

Segundo Michael Breus, embora não haja nenhuma maneira milagrosa de voltar a acontecer, há duas decisões fundamentais que deve evitar ao máximo se quer voltar a pregar olho.

Evite ir à casa-de-banho a menos que precise mesmo

Só o facto de nos sentarmos na cama, segundo este especialista, já faz aumentar o nosso ritmo cardíaco.

Para entrarmos no estado de inconsciência que uma boa noite de sono requer temos de ter um ritmo cardíaco em particular. Este valor varia de pessoa para pessoa mas ronda, em média, os 60 batimentos por minuto.

Sair da cama faz com que o sangue volte a ter de ser bombeado contra a gravidade, aumentando o ritmo cardíaco que depois não baixa de forma instantânea.

Relaxe e não olhe nem pense nas horas

Muitos de nós tem, segundo o especialista, uma espécie de medo de não dormir o suficiente que se traduz em stress e irritação que não ajudam a resolver a equação.

Se acordar e tiver como primeiro instinto ver as horas, stressar porque faltam poucas para ter de se levantar e forçar-se a dormir o mais provável é que aumente os seus níveis de ansiedade e o tempo até adormecer.

Por isso, se acordar a meio da noite, relaxe, vire-se para o outro lado, procure uma posição quente e confortável, não pense em mais nada. O sono virá por acréscimo.