Massa muscular perdida depois dos 60 já não pode ser recuperada. Mito ou realidade?

Pode ser recuperada em qualquer idade, garante o fisiologista Marcas Bamman, diretor do Centro para o Exercício e Medicina da Universidade do Alabama.

Nos seus estudos, homens e mulheres na casa dos 60 e 70 anos desenvolveram músculos, que ficaram tão fortes como se tivessem 40. No entanto, o processo funciona de forma diferente, diz o especialista. Os músculos são compostos de vários tipos de fibras e com a idade algumas morrem, especialmente se forem pessoas sedentárias. Outras mantêm-se vivas, mas atrofiam, algo que pode também ser revertido com exercício.

O segredo está no treino de pesos regular e progressivo, com bastante esforço. Os voluntários de Bamman iam ao ginásio três vezes por semana e repetiam séries com pesos tantas vezes quanto as que conseguissem.