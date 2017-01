Dez espécies batizadas com o nome de celebridades

Há traças com o nome de Donald Trump e escorpiões batizados em honra de Johnny Depp. Este sapo é um Príncipe Carlos, sabe-se lá porquê. Ora veja...

Neopalpa Donaldtrumpi

Esta nova espécie de traça foi batizada em honra do 45º Presidente dos EUA, Donald Trump. Vazrick Nazari, o biólogo que o descobriu, encontrou uma estranha semelhança entre os dois, por causa das escamas branco-amareladas que se pode ver na cabeça da traça.

Skywalker Hoolock Gibbon

Este primata tem o nome inspirado na personagem de Star Wars, Luke Skywalker.

Pachygnatha zappa

O nome desta aranha faz referência ao músico Frank Zappa, por causa da semelhança entre a marca abdominal da aranha e o bigode de Frank.

Gaga monstraparva

A Gaga monstraparva é uma espécie da família das Samambaias, cujo o nome faz referência à cantora Lady Gaga, por causa do seu fato de Momma Monster.

Avahi cleesei

Esta é uma espécie de lémure, cujo homenageia o ator John Cleese, estrela de Monty Python.

Hyloscirtus princecharlesi

Sem se perceber muito bem porquê, o nome deste sapo faz referência ao príncepe Carlos de Inglaterra, futuro Rei.

Agaporomorphus colberti

Já este inseto teve o nome terminado em colberti, com inspiração em Stephen Colbert, apresentador do The Late Show.

Agathidium vaderi

Darth Vader, your son! O nome do inseto é inspirado na famosa personagem de Star Wars que, à sua semelhança, também possui uma bela armadura negra.

Agathidium cheneyi

Richard Bruce "Dick" Cheney, o famoso empresário e político norte-americano republicano foi o grande inspirador do nome desta espécie

Agra schwarzeneggeri

Conhecido por ter desenvolvido um terceiro par de patas, este inseto homenageou o ator, e político, Arnold Schwarzenegger.

Kootenichela depp

No momento de nomear este escorpião, já extinto, os cientistas resolveram homenagear o ator Johnny Depp, dada a parecença do pequeno animal comEdward Mãos de Tesoura.