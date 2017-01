Desenvolvidos corações virtuais 3D capazes de prever a esperança de vida de doentes cardíacos

Uma equipa de investigadores do Imperial College London desenvolveu um software de inteligência artificial que promete transformar a forma como os médicos tratam os doentes cardíacos, já que consegue identificar com maior antecedência os doentes com maior risco de vida.

Depois de analisar automaticamente as imagens recolhidas através de uma ressonância magnética, o software utiliza o processamento de imagens avançado para construir um coração virtual em formato tridimensional, replicando a forma como 30 mil pontos do coração se contraem durante um batimento. No vídeo abaixo, pode ver o movimento do ventrículo esquerdo num modelo 3D do coração criado desta forma.

Para que este sistema conseguisse identificar os doentes com maior risco de insuficiência cardíaca, os investigadores inseriram um conjunto de dados sobre o historial clínico de centenas de doentes. Através destas informações, o software de inteligência artificial aprendeu quais as características do coração – desde a sua forma à estrutura – correspondem a uma condição de risco de insuficiência cardíaca e, agora, é capaz de identificar os doentes em risco.

Segundo os autores do estudo, publicado no Radiology Journal, o computador consegue fazer a análise numa questão de segundos enquanto, simultaneamente, interpreta os dados das imagens, de testes de sangue e de outras investigações, sem qualquer intervenção humana. "O computador tem até 80% de precisão na previsão de sobrevivência no espaço de um ano", referiu Declan O’Regan, investigador do MRC London Institute of Medical Sciences que liderou o estudo.

A partir destes dados, os médicos conseguirão fazer diagnósticos mais informados sobre o estado de saúde dos seus doentes e, no que toca aos tratamentos, o sistema poderá ser uma grande ajuda para que os médicos consigam aconselherar tratamentos de melhor qualidade e mais oportunos – se admnistrados atempadamente, podem prolongar a esperança de vida do doente.

Este software foi criado através de informações de 250 doentes com hipertensão pulmonar, uma condição que, não sendo bem tratada, tem um prognóstico muito mau, podendo mesmo, pelos sucessivos danos, levar a insuficiência cardíaca. O próximo passo será testar e verificar este sistema utilizando dados de um outro hospital.