Ernest Hemingway tinha uma receita de um cocktail para os dias difíceis. Como o de ontem

Mesmo que seja uma receita já com 80 anos, este cocktail pode ajudar a levantar o astral naqueles dias mais complicados

Chama-se Death in the Gulf Stream – em português, Morte na Corrente do Golfo – e era o cocktail preferido do escritor Ernest Hemingway. É mesmo capaz de ter sido a sua salvação durante aquele ano difícil de 1937: ao mesmo tempo que cobria, como jornalista, a Gerra Civil Espanhola para o North American Newspaper Allianc, nos EUA vivia-se uma grande recessão económica e o Japão e a China iniciavam uma guerra que só acabaria em 1945.

Segundo conta o livro The 12 Bottle Bar: A Dozen Bottles, Hundreds of Cocktails, dos autores David Solmonson e Lesley Jacobs Solmonson, durante uma viagem de pesca, Charles H. Baker Jr., escritor e amigo de Hemingway, estava a sentir o desgaste de ter passado dois dias inteiros a pescar. Nesse momento, Hemingway preparou-lhe um cocktail que, ao que parece, fez milagres.

Ao recordar o momento, Charles H. Baker Jr. diz que esta é uma bebida "revitalizante e refrescante", que "esfria o sangue e inspira o interesse renovado na comida, nos companheiros e na vida".

Para fazer este cocktail, precisa de quatro ingredientes: gin, sumo de uma lima, gelo e quatro gotas de um bitter, uma bebida alcoólica concentrada e aromatizada. Num copo de vidro alto, coloque o gelo e misture-o com o sumo da lima e com a casca da lima, previamente cortada. Coloque quatro ou cinco gotas do bitter e, no final, acrescente o Gin. Hemingway bebia este cocktail sem açúcar, mas, se achar que está demasiado ácido para seu gosto, os autores do livro dizem que pode acrescentar açúcar, "para suavizar a robustez do Gin e a acidez da lima".