Há cada vez mais vídeos pornográficos escondidos no YouTube

Importar um vídeo para o YouTube em "Privado" e usar o link num outro site para partilhar conteúdos proibidos pela plataforma - assim se contornam os sistemas de segurança e se partilham milhares de vídeos piratas.

"Não pedimos o tipo de respeito reservado às freiras, aos mais velhos ou aos neurocirurgiões. Simplesmente não abuse do site", pode ler-se no parágrafo "Respeite a comunidade do YouTube" a que acede se clicar no ícone "política (de utilização) e segurança". Logo a seguir encontramos os limites - "nudez ou conteúdo sexual: O YouTube não é para pornografia ou outro conteúdo sexualmente explicito."

Apesar de as regras serem claras, não há nada que um hack, mais ou menos simples, não consiga facilmente contornar.

Segundo o TorrentFreak, o que os piratas informáticos têm feito é usar o YouTube para alojar conteúdo proibido criando uma conta e publicando vídeos no modo "privado". Assim, os conteúdos lá colocados não passam nos detetores da Google, que detém o YouTube.

Os controlos pelos quais os vídeos passam tipicamente são feitos em várias frentes: o software de identificação de conteúdo - o Content-ID - que faz scans aos vídeos e os compara com outros para perceber se tem ou não conteúdo sujeito a direitos de autor; um staff que faz o controlo dos vídeos e o sistema público que permite denunciar e reportar abusos ou conteúdos à margem da lei e das políticas previstas pelo site.

Depois de colocados em privado, os vídeos não aparecem nas listas do YouTube, o que significa que não chega até eles se utilizar a ferramenta de pesquisa do site, mas o link pode ser incorporado num outro site que redireciona o vídeo para o YouTube geralmente associado ao domínio GoogleVideo.com, segundo reportou o TorrentFreak.

A grande vantagem desta "marosca" é que permite alojar o conteúdo de forma segura, num site extremamente fiável como o YouTube, e totalmente grátis, poupando em manutenção, desenvolvimento de domínios de alojamento dos vídeos. A simplicidade do processo tem feito com que isto aconteça não apenas com vídeos pornográficos mas também com outro tipo de conteúdos pirateados.

Mais tarde ou mais cedo, estes vídeos acabam por ser descobertos e banidos do YouTube mas, como estão escondidos, é muito mais difícil que isso aconteça e tende a ser um processo mais demorado.