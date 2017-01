"Os momentos em que os pais se viam obrigados a desistir dos filhos no Holocausto eram aqueles que provocavam mais pesadelos"

Quando a americana Tilar Mazzeo ouviu falar pela primeira vez na polaca Irena Sendler não estava preparada para tudo o que havia de descobrir sobre a mulher que salvou 2.500 crianças durante a II Guerra Mundial. Aquela que muitos consideram ter sido a versão feminina de Oskar Schindler já morrera; por isso, a escritora especializada em não-ficção mergulhou uma vez mais em arquivos históricos, e foi abrindo a boca de espanto em espanto.

Autora de vários best-sellers, dois deles sobre a Resistência e o período da ocupação, sabia que teria de ir além dos papéis e entrevistar sobreviventes e familiares de sobreviventes. Mas também sabia que essa seria a parte mais dolorosa da preparação do seu livro Os Meninos de Irena (ASA, 384 págs., €17,50), que publicou em setembro e chegou recentemente a Portugal e a mais onze países. "Pessoas já nos oitentas e eu a perguntar-lhes por essas histórias... É muito difícil para elas e é uma grande responsabilidade pedir-lhes que as recordem", diz, ao telefone, dos Estados Unidos da América, onde dá aulas numa universidade. "Por cada momento doloroso que escrevi devo ter lido cem, mas tem de ser um livro inspirador, senão torna-se demasiado pesado e os leitores largam-no."

O que a levou a querer contar a história de Irena Sendler?

Sentia que ela nunca tinha sido bem contada e, como os meus dois livros anteriores também são sobre a ocupação durante a II Guerra Mundial, ando interessada nas histórias da Resistência. Além disso, fiquei a conhecer bastante bem a Polónia porque o meu irmão começou lá a sua carreira de diplomata, e este livro coincidiu com o facto de eu ter ganho enteados. Na cabeça de todos os padrastos está a pergunta "Qual é a nossa obrigação para com os filhos dos outros?", e a história de Irena também é sobre os diferentes tipos de maternidade.

Ao fim destes anos todos, ainda há quem não saiba o que era viver no gueto de Varsóvia. Também quis escrever contra o esquecimento? E promover o conhecimento entre os mais novos?

Há uma versão do livro para jovens leitores, para que pais e filhos possam conversar sobre o assunto. E não podemos deixar que as pessoas esqueçam o que aconteceu. Mesmo eu, apesar de já ter escrito antes sobre o Holocausto, achava que sabia muito e, afinal, não. Tive de falar com sobreviventes e com pessoas cujos pais tinham lá estado.

O que era pior no gueto? Estar confinado a um espaço? A fome? O medo?

O pior era a aleatoriedade. Claro que a fome era terrível, mas as pessoas falaram-me muito da brutalidade aleatória, de como iam na rua e os soldados ocupantes usavam-nas para fazerem tiro ao alvo ou arrancavam-lhes da mão os documentos de identidade. Uma espécie de terrorismo urbano.

Não podemos imaginar o que era retirar furtivamente crianças do gueto, como a Irena fazia, algumas vezes de maneiras tão hollywoodescas como aquelas fugas através do sistema de esgotos.

O momento que mais me impressionou foi quando tiveram de drogar crianças muito pequenas para conseguirem levá-las a dormir. Foi preciso treino médico para não se enganarem na dose, e coragem.

Enfiavam-nas em malas de viagem.

E em caixas, sob fundos falsos de carrinhas... Irena e os seus amigos estiveram quase a ser apanhados várias vezes. Os miúdos com 3 ou 4 anos, que não são suficientemente crescidos para perceberem que têm de estar calados, eram os mais problemáticos.

Um episódio que há de assombrar Irena para sempre é quando recebe um bebé a chorar dos braços da sua mãe, e não pode prometer-lhe que ele vai sobreviver.

Ela dizia que esses momentos em que os pais se viam obrigados a desistir dos filhos eram aqueles que lhe provocavam mais pesadelos. Mas também sonhava com o Dr. Korczack, o médico do orfanato que decide não abandonar as crianças e entra com elas num comboio em direção a um campo. Irena dizia que a imagem dele na plataforma estava sempre a aparecer-lhe. E ela tinha uma ligação muito forte a esses miúdos, pensava neles como se fossem seus filhos, visitava-os, levava-lhes brinquedos.

Tenho de lhe perguntar: também teve pesadelos enquanto escrevia?

Tive, claro. Foi um livro muito importante, estou muito contente por tê-lo escrito, mas tornou-se incrivelmente difícil de escrever. Gastei cerca de dois anos a trabalhar nele, e passei a maior parte de um verão em Varsóvia, a entrevistar sobreviventes. Pessoas já nos oitentas e eu a perguntar-lhes por essas histórias... É muito difícil para elas e é uma grande responsabilidade pedir-lhes que as recordem. Por cada momento doloroso que escrevi devo ter lido cem, mas tem de ser um livro inspirador, senão torna-se demasiado pesado e os leitores largam-no. Então, diria que tem três ou quatro momentos realmente difíceis, e depois tento mostrar que era possível fazer alguma coisa.

A partir de certa altura, Irena e os seus amigos sabiam da existência de campos de concentração. Os seus esforços tornam-se então mais urgentes, correm mais riscos...

Eles estavam bem relacionados e a Resistência na Polónia era muito ativa e bastante maior do que noutros países. Por isso, em 1942-43 sabiam que as pessoas não regressavam dos campos. Sabiam que não eram apenas campos de trabalho e isso criou-lhes uma urgência. Tornaram-se mais imprudentes quando perceberam que bastava uma pessoa ser apanhada a dar um pedaço de pão a um judeu para ser executada. Mais valia tentar salvar-lhe a vida, ajudando-o a fugir do gueto.

Irena e a sua rede de colaboradores também falsificavam documentos de identificação para registar judeus com nomes cristãos, ou fingiam que as crianças estavam doentes, com tifo ou tuberculose. E recebiam a ajuda de muitos polacos anónimos.

Ela costumava dizer que, por cada criança que salvou, dez pessoas arriscaram a vida em Varsóvia. O seu círculo mais próximo teria umas vinte ou trinta pessoas, mas Irena repetia que nada podia ter sido feito sem a ajuda de muitas outras. Algumas só ajudaram uma vez porque, se perguntavam a uma pessoa "Pode ficar com esta criança?", não podiam perguntar outra vez. Ao mesmo tempo, claro que as que colaboravam estavam em minoria, porque a maioria dos polacos não resistiu ao invasor. No final dos anos 70, ela e umas amigas tentaram fazer uma lista com toda a gente que as ajudou e essa lista tinha 14 páginas.

Detestava, por isso, que lhe chamassem heroína. Insistia que apenas fora obrigada a reagir e que não teria conseguido fazer nada sozinha.

Foi por isso que escrevi sobre muitos dos seus amigos, mas é preciso lembrar que, depois da guerra, durante o período soviético na Polónia, era perigoso falar sobre o que se fizera. As pessoas que tinham resistido e combatido o invasor eram vistas como nacionalistas ou, pior, como dissidentes, porque, a partir de 1943, a maioria do dinheiro necessário para salvar judeus vinha de países ocidentais. Irena era a líder e o elemento mais ativo do grupo, mas uma das razões por que temos a sua história é porque viveu até aos 98 anos. Sobreviveu para contar o que se passara, enquanto as outras pessoas morreram com 50 ou 60 anos, ou foram presas e executadas. Mas, sempre que pude, escrevi sobre elas porque para Irena era importante não ser vista como a única protagonista; repetia que tinha sido um esforço coletivo.

Se estivesse no seu lugar, teria feito o mesmo?

Gosto de pensar que sim! [Risos.] O que me inspira na sua história não foi ter havido um momento em que decidiu arriscar a vida, foi ela ter tido coragem todos os dias, durante anos. E sabia que, se fosse apanhada, a sua mãe também seria executada.

No início do livro, escreve longamente sobre a educação de Irena, o humanismo do pai, a sua passagem pelos escuteiros. As suas raízes são importantes para percebermos as ações durante a guerra?

As raízes explicam em parte a pessoa em que se tornou, sim. O seu pai podia ter feito muito dinheiro se quisesse ser médico dos ricos, mas comprometerase com a população mais pobre e estava disposto a tratar judeus, o que era raro na Polónia porque havia bastante antissemitismo. Irena viu-o a ajudar pessoas, a arriscar a vida, a morrer numa epidemia de febre tifoide. E foi também o pai quem lhe ensinou a conhecer e a dar valor à cultura judaica; por causa dele, ela cresceu com meninos judeus e aprendeu a falar iídiche, o que se veio a revelar muito importante na Resistência.

Ela tornou-se assistente social, mexia-se num meio politicamente progressivo, era uma das pessoas que gravitava à volta de uma médica muito especial, a Dra. Radliska. E tudo isso foi igualmente importante para o que veio a fazer, não foi?

O papel da Dra. Helena Radliska nunca foi reconhecido inteiramente, e só me apercebi da sua importância quando comecei a consultar os arquivos do IPN [instituto para a reconciliação na Polónia] e concluí que todas as pessoas da rede da Irena tinham sido alunas dela. Foi a mulher que realmente fundou o Estado de bem-estar social na Europa, e treinou e inspirou muitos jovens antes da guerra, sobretudo mulheres. Se elas fizeram o que fizeram foi porque já estavam organizadas e sabiam como agir.

E a vida amorosa dela? A paixão por Adam, que era judeu, também foi um motor?

Claramente. Quando o gueto é selado e Adam fica lá fechado, na semana seguinte já ela tem um passe para entrar e sair [risos]. Claro que a primeira razão era ajudar as pessoas do gueto, como assistente social, mas assim também podia ver Adam. Imagine estar na mesma cidade do homem por quem estamos apaixonadas e não poder passar o muro para vê-lo - ela nunca iria aceitar isso.

Irena e a sua rede terão salvo a vida de pelo menos 2500 crianças, mais um número indefinido de adultos. Isto é gigante e ela era tão pequena. Pensamos em coragem, força e poder, e depois lembramo-nos do seu metro e meio de altura, e perguntamo-nos: Nunca sentiria medo físico?

Ela dizia muitas vezes que estava aterrorizada, mas conquistou o medo, o que é admirável. Quando a guerra começou, estava no final dos vinte anos, tinha uma vida inteira à sua frente, e age com coragem moral mas também com uma espantosa coragem física. Tinha, por exemplo, de se mostrar impassível quando atravessava o checkpoint do gueto com crianças, para não levantar suspeitas.

Até que um dia foi detida e torturada. Essa parte do livro deve ter sido difícil de escrever.

Foi muito difícil, sim. [Pausa] Visitei Pawiak, em Varsóvia, vi as celas, trabalhei com os arquivos da prisão e percebi que aquele sítio era horrível, de uma brutalidade intensa. Irena não falava da sua passagem por Pawiak, dizia que era uma coisa sobre a qual nunca falaria. O que se passou lá foi tão inumano que contar a maneira como fora torturada não traria nenhum benefício ao mundo.

No final dos anos 80, em Jerusalém, Irena encontrou-se com algumas das crianças que ajudara a salvar. De uma certa maneira, foi uma recompensa?

Penso que sim. O Estado de Israel e a comunidade judaica reconheceram a sua ação, e depois da guerra deram-lhe o título de Justa Entre as Nações, mas a União Soviética proibiu-a de ir receber o prémio. Só lá foi quando terminou a Guerra Fria, e as crianças podiam não se lembrar dela, mas sabiam que tinha sido a ela que os pais as haviam confiado. Existia uma ligação muito forte.

Para si, que ficou a conhecê-la tão bem, afinal ela foi ou não uma heroína?

Embora saiba que ela não gostava nada que lhe chamassem isso, tenho de responder que sim. Irena dizia: "Um herói é alguém que faz uma coisa especial, e eu apenas fiz o que toda a gente deve fazer." Quando vemos alguma coisa errada, devemos agir, mas sabemos, por experiência e pela História, que nem toda a gente faz o que ela fez.