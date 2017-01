Madonna mostra depilação íntima no Instagram para convocar mulheres para marcha contra Trump

Madonna partilhou no Instagram uma foto que mostra a sua zona púbica depilada, deixando apenas o formato do logótipo da Nike.

A imagem, que será publicada na próxima edição da revista Nakid, é acompanhada por legenda em que Madonna usa ainda o o slogan da marca desportiva: "Just Do It!" (Apenas faça!, numa tradução livre), para convocar as mulheres para a marcha que vai ter lugar no próximo dia 21, em Washington.

A Marcha das Mulheres, que já tem confirmados nomes de celebridades como Scarlett Johansson, Katy Perry, Cher, Julianne Moore, Debra Messing, Olivia Wilde, Patricia Arquette ou Amy Schumer, ocorrerá um dia depois da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

A foto recebeu mais de 65 mil gostos em poucas horas e gerou milhares de comentários que, como é hábito nas redes sociais, se dividem entre os elogios, as críticas sem filtro como "És uma louca e uma vergonha para os teus filhos" e as mais variadas expressões de espanto.