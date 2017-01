Depois da gripe pode vir a pneumonia

Com o pico da gripe a ser atingido dentro de uma semana, a Fundação Portuguesa do Pulmão alerta para a infeção que pode surgir de imediato

A pneumonia é uma das principais causas de internamento hospitalar nos adultos em Portugal Continental, representando 81 internamentos por dia, e desses 16 acabam por morrer. A infeção, que pode surgir em qualquer altura do ano, deve ter atenção redobrada com a chegada do pico da gripe, que acontecerá dentro de uma semana. Com a maioria dos sintomas muito semelhantes, é preciso ter atenção à única diferença significativa. “Enquanto a gripe é caracterizada por febre acompanhada de arrepios, obstrução nasal e, passados um ou dois dias, dores musculares, a pneumonia típica, a mais parecida com a gripe, distingue-se por uma dor torácica”, explica José Alves, pneumologista e presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão. A chamada “dor nas costas”, por atingir a pleura (membrana que envolve o pulmão), é o sinal que distingue a gripe da pneumonia típica, também conhecida por pneumocócica (por ser provocada pelo vírus pneumococo). “A pneumonia é sequencial, surge depois da gripe e não em simultâneo. Acontece mais depois da gripe porque as defesas pulmonares são destruídas pelo vírus da gripe”, alerta o médico José Alves.

É na prevenção que a Fundação Portuguesa do Pulmão tem vindo a apostar, chamando a atenção para a necessidade de as pessoas se vacinarem contra o pneumococo. “A vacina pode reduzir em 90 por cento a probabilidade de contrair a doença e os casos que aparecerem serão menos graves”, diz José Alves. Toma-se uma única vez na vida e é indicada para quem tem mais de 65 anos e/ou pertença a grupos de risco com doenças pulmonares e patologias crónicas, como sejam a asma, insuficiência respiratória ou cardíaca, doença hepática crónica, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crónica.

“Os vírus não se reproduzem como os animais e as plantas. Os vírus utilizam as células para se reproduzir. Entram nas células e estas deixam de produzir a proteína respetiva, passando a produzir vírus. E quando mandam o vírus para fora, morrem. Com a gripe, a mucosa brônquica fica infetada com o vírus e toda a pele que cobre os brônquios morre, deixando de ter capacidade de se defender contra a pneumonia”, explica José Alves. Apesar de não ser sazonal, a pneumonia tem maior incidência na época das gripes, podendo aumentar o risco cerca de cem vezes.