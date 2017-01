Problema matemático para miúdos de 6 anos está deixar muitos adultos baralhados. Consegue resolvê-lo?

Veja se consegue chegar ao resultado deste quebra-cabeças matemático destinado a alunos do primeiro ano

A famosa família americana da Carolina do Norte, conhecida nas redes sociais como "the Holderness Family" tornou-se viral pelos vídeos de paródias postados no seu canal no Youtube. O vídeo "Christmas Jammies", publicado em dezembro de 2013, teve mais de 16 milhões de visualizações e marcou o inicio do sucesso online desta familia de 4 (a mãe, o pai, a Lola e o Penn).

Agora, a família resolveu publicar na sua página de Facebook um problema matemático que a professora de Penn deu aos alunos (de 6 anos) para resolver e que é um verdadeiro quebra-cabeças:

"Amigos da internet: resolvam este trabalho de casa de matemática do primeiro ano. #showyourwork (mostrem o vosso trabalho) e #mybrainhurts (dói-me o cérebro)". Assim começou a publicação que foi feita ontem à tarde e que deixou a Internet louca: quase 500 partilhas e milhares de likes e comentários de adultos que tentavam resolver o quebra-cabeças de crianças.

Nos comentários a família esclareceu ainda: "este exercício estava na página final de uma ficha de trabalho de casa de matemática com sete páginas. As outras seis páginas tinham problemas de um nível muito mais normal para uma criança do primeiro ano. Não acho que o professor esteja à espera que todos os alunos acertem na resposta, acredito que a ideia era desafiar as crianças e, por essa razão, achei ótimo".

O desafio foi bem recebido mas também foram muitos os comentários de pais que acharam o exercício totalmente descabido para alunos do primeiro ano.

A resposta

A resposta mais popular e que parece fazer mais sentido é J = 14. Porque tanto as somas verticais (11 + 20) e (14 + 23) como as somas diagonais (11 + 6 + 23) e (14 + 6 + 20) chegam ao valor final de 40.