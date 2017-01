Consegue desvendar esta ilusão de ótica?

Mais uma ilusão de ótica que anda a desorientar os cibernautas

Parece que chegou à internet a primeira ilusão de ótica de 2017. Desta vez, trata-se de uma mulher ajoelhada que, aparentemente, tem três pernas.

Há quem veja perfeitamente aquilo que aconteceu na fotografia e, por isso, tenha dificuldade em perceber o porquê de ser tão enigmática. Mas há também quem demore muito a percebê-la.

Se ainda não percebeu, aqui tem a solução:

A "perna" mais à esquerda não é uma perna. Na realidade, é um vaso cuja cor é semelhante à das pernas e por isso se confunde com uma. As outras duas, mais à direita, são, de facto, as pernas da rapariga.