Cientistas japoneses dizem ter descoberto o elemento desconhecido do núcleo da Terra

A composição do núcleo terrestre tem sido um dos aspetos mais misteriosos e curiosos para os cientistas. Já conhecemos aquilo que existe no solo, já colocamos os pés na lua e já vimos imagens dos astros que compõe a Via Láctea, mas nunca foi possível ver o núcleo.

O ponto central da Terra fica a uma profundidade de cerca de 6000 quilómetros e o mais longe que conseguimos ir foi a 12,3 quilómetros, através do Poço Superprofundo de Kola, na Rússia.

Para tentar contornar estas limitações, os cientistas têm tentado encontrar outras formas de analisar o núcleo. Foi isso que fez o grupo de investigação da Universidade de Tohoku, uma instituição japonesa.

Através de uma experiência, onde foram criadas condições de temperatura e pressão semelhantes às do interior da Terra, os investigadores conseguiram arranjar um forte candidato a ser o "elemento escondido" do núcleo interno – o silício.

Até aqui, sabia-se que o principal componente do núcleo é o ferro, que ocupa, aproximadamente, 85 por cento do seu peso, e que o níquel corresponde a cerca de 10 por cento do núcleo. Mas, fazendo as contas, faltava descobrir qual era ou eram o ou os elementos que faziam parte dos cinco por cento restantes.

"Acreditamos que o silício é um elemento importante – cerca de cinco por cento do núcleo interno da Terra em peso poderá ser composto por silício dissolvido na fusão de ferro e níquel", disse à BBC o principal autor do estudo, Eiji Ohtani.

Na experiência, os investigadores sujeitaram uma mistura da fusão dos metais ferro e níquel com o silício à temperatura e pressão sentidas no interior da Terra e verificaram que esta mistura se enquadrava perfeitamente nas informações recolhidas através de ondas sísmicas.

Eiji Ohtani referiu ainda que eram necessários mais estudos para confirmar esta teoria e que a presença do silício não descartava a possibilidade de existirem outros elementos.